La Semaine Bleue Forum LANNEMEZAN Lannemezan

LANNEMEZAN 231. rue Thiers Lannemezan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-06 14:00:00

2025-10-06

La Semaine Bleue est un événement national dédié aux retraités et aux personnes âgées.

L’édition 2025 aura pour thème Vieillir une force à partager , un sujet qui reflète pleinement les valeurs de notre commune solidarité, respect et inclusion des aînés dans la vie locale. Le CCAS met en place un programme riche et varié.

14H Forum avec divers partenaires sur “Bien vieillir, un défi et une chance pour chacun d’entre nous”. Collation.

Sans inscription.

LANNEMEZAN 231. rue Thiers Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 13 25

English :

Semaine Bleue is a national event dedicated to the retired and elderly.

The theme of the 2025 edition is « Ageing: a strength to be shared », a topic that fully reflects the values of our commune: solidarity, respect and inclusion of the elderly in local life. The CCAS is putting together a rich and varied program.

2pm: Forum with various partners on « Ageing well: a challenge and an opportunity for all of us ». Snack.

No registration required.

German :

Die Blaue Woche ist eine nationale Veranstaltung, die Rentnern und älteren Menschen gewidmet ist.

Die Ausgabe 2025 steht unter dem Motto « Altern: eine Stärke, die es zu teilen gilt », ein Thema, das die Werte unserer Gemeinde voll und ganz widerspiegelt: Solidarität, Respekt und Einbeziehung der älteren Generation in das lokale Leben. Das CCAS stellt ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Programm auf die Beine.

14 Uhr: Forum mit verschiedenen Partnern zum Thema « Gutes Altern, eine Herausforderung und eine Chance für jeden von uns ». Es gibt einen Imbiss.

Keine Anmeldung erforderlich.

Italiano :

La Semaine Bleue è un evento nazionale dedicato ai pensionati e agli anziani.

Il tema dell’edizione 2025 è « Invecchiare: una forza da condividere », un argomento che rispecchia pienamente i valori del nostro Comune: solidarietà, rispetto e inclusione degli anziani nella vita locale. Il CCAS sta mettendo a punto un programma ricco e variegato.

14:00: Forum con vari partner sul tema « Invecchiare bene, una sfida e un’opportunità per tutti noi ». Merenda.

Non è richiesta l’iscrizione.

Espanol :

La Semaine Bleue es un acontecimiento nacional dedicado a los jubilados y las personas mayores.

El tema de la edición de 2025 es « Envejecer: una fuerza que hay que compartir », tema que refleja plenamente los valores de nuestro municipio: solidaridad, respeto e inclusión de las personas mayores en la vida local. La CCAS está preparando un programa rico y variado.

14.00 h: Foro con varios socios sobre « Envejecer bien, un reto y una oportunidad para todos ». Merienda.

No es necesario inscribirse.

