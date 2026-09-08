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AGENDA · Arcangues

La semaine bleue : La marche bleue Arcangues

lundi 5 octobre 2026 · Arcangues

Informations pratiques

Début
lundi 5 octobre 2026
Fin
lundi 5 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Théatre de la Nature
Ville
64200 Arcangues
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Arcangues

La semaine bleue : La marche bleue

Théatre de la Nature Arcangues Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05 14:30:00
fin : 2026-10-05 16:00:00

Date(s) :
2026-10-05

Théatre de la Nature, 14h30 : Départ randonnée pédestre suivi d’un goûter offert par le CCAS   .

Théatre de la Nature Arcangues 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 43 19 56  social@arcangues.fr

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English : La semaine bleue : La marche bleue

L’événement La semaine bleue : La marche bleue Arcangues a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Pays Basque

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