La semaine bleue : La méthode Brain ball Théâtre de la Nature Arcangues

jeudi 8 octobre 2026 · Théâtre de la Nature · Arcangues

Informations pratiques

Arcangues

La semaine bleue : La méthode Brain ball

Théâtre de la Nature Chemion Jaureguiborde Arcangues Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 10:00:00

fin : 2026-10-08 12:00:00

Date(s) :

2026-10-08

Théâtre de la Nature, 10h : Atelier organisée par une ergothérapeute . .

Théâtre de la Nature Chemion Jaureguiborde Arcangues 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 43 19 56 social@arcangues.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La semaine bleue : La méthode Brain ball

L’événement La semaine bleue : La méthode Brain ball Arcangues a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Pays Basque