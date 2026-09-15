Informations pratiques

La Turballe

La semaine bleue

La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-05 10:00:00

fin : 2026-10-08 17:00:00

Date(s) :

2026-10-05 2026-10-06 2026-10-07 2026-10-08 2026-10-09

Retrouvez toutes les animations de la semaine :

Lundi 5 octobre

14h-16h / Salle de convivialité de la résidence des Vignes

Atelier d’écriture

Nicole Goueythieu vous invite à laisser parler votre imagination et jouer avec les mots. Un moment convivial offert par le CCAS clôturera ce voyage dans l’écriture.

> Sur inscription : 02 40 11 88 72



Mardi 6 octobre

10h-11h / Complexe sportif

Initiation : Gym douce

Animée par la Gym Volontaire Turballaise. Tenue adaptée.

> Sur inscription : 06 07 99 24 34 – 06 88 70 11 47

11h-12h / Complexe sportif

Initiation : Pilates

Animée par la Gym Volontaire Turballaise. Tenue adaptée.

> Sur inscription : 06 07 99 24 34 – 06 88 70 11 47



Mercredi 7 octobre

10h-13h30 / Maison de l’enfance

Transmission & création

Des activités avec nos ainés et nos plus jeunes

Repas 12h-13h15

> Sur inscription : 02 40 11 82 81

14h30 / Complexe sportif

Danses en ligne

L’AVF vous invite à bouger en rythme avec eux !

14h30 / Complexe sportif

Petite randonnée

Pour ceux qui souhaite profitez des bienfaits d’une petite marche, l’AVF vous y invite avec plaisir.

14h30 / Salle Kerhuel

CABARET : L’air du Temps

Une petite pause sucrée offerte par le Comité des fêtes Trescalan La Turballe.

> Sur inscription : 02 40 11 88 72

Jeudi 8 octobre

10h-11h / Complexe sportif

Initiation : Gym douce

Animée par la Gym Volontaire Turballaise. Tenue adaptée.

> Sur inscription : 06 07 99 24 34 – 06 88 70 11 47

14h30 / Foyer des Vignes

Jeux de société

Un moment de détente organisé par les élèves de Kerguenec, suivi d’un temps convivial avec goûter pour clôturer cet après-midi.



Vendredi 9 octobre

15h30 / Centre culturel Saint Pierre

Spéctacle Poés’ique

Ce spéctacle mélange poésie et chansons sur le thème de la libérté

Un transport peut être organisé sur réservation auprès du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS ) 02 40 11 88 72

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La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 88 00 animation@laturballe.fr

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English :

L’événement La semaine bleue La Turballe a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44