La semaine bleue La Turballe
lundi 5 octobre 2026 · La Turballe
Informations pratiques
La Turballe
La semaine bleue
La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05 10:00:00
fin : 2026-10-08 17:00:00
Date(s) :
2026-10-05 2026-10-06 2026-10-07 2026-10-08 2026-10-09
Retrouvez toutes les animations de la semaine :
Lundi 5 octobre
14h-16h / Salle de convivialité de la résidence des Vignes
Atelier d’écriture
Nicole Goueythieu vous invite à laisser parler votre imagination et jouer avec les mots. Un moment convivial offert par le CCAS clôturera ce voyage dans l’écriture.
> Sur inscription : 02 40 11 88 72
Mardi 6 octobre
10h-11h / Complexe sportif
Initiation : Gym douce
Animée par la Gym Volontaire Turballaise. Tenue adaptée.
> Sur inscription : 06 07 99 24 34 – 06 88 70 11 47
11h-12h / Complexe sportif
Initiation : Pilates
Animée par la Gym Volontaire Turballaise. Tenue adaptée.
> Sur inscription : 06 07 99 24 34 – 06 88 70 11 47
Mercredi 7 octobre
10h-13h30 / Maison de l’enfance
Transmission & création
Des activités avec nos ainés et nos plus jeunes
Repas 12h-13h15
> Sur inscription : 02 40 11 82 81
14h30 / Complexe sportif
Danses en ligne
L’AVF vous invite à bouger en rythme avec eux !
14h30 / Complexe sportif
Petite randonnée
Pour ceux qui souhaite profitez des bienfaits d’une petite marche, l’AVF vous y invite avec plaisir.
14h30 / Salle Kerhuel
CABARET : L’air du Temps
Une petite pause sucrée offerte par le Comité des fêtes Trescalan La Turballe.
> Sur inscription : 02 40 11 88 72
Jeudi 8 octobre
10h-11h / Complexe sportif
Initiation : Gym douce
Animée par la Gym Volontaire Turballaise. Tenue adaptée.
> Sur inscription : 06 07 99 24 34 – 06 88 70 11 47
14h30 / Foyer des Vignes
Jeux de société
Un moment de détente organisé par les élèves de Kerguenec, suivi d’un temps convivial avec goûter pour clôturer cet après-midi.
Vendredi 9 octobre
15h30 / Centre culturel Saint Pierre
Spéctacle Poés’ique
Ce spéctacle mélange poésie et chansons sur le thème de la libérté
Un transport peut être organisé sur réservation auprès du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS ) 02 40 11 88 72
.
La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 88 00 animation@laturballe.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement La semaine bleue La Turballe a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44
À voir aussi à La Turballe (Loire-Atlantique)
- RDV autour des plantes tressage de feuilles d’iris Café épicerie bio du Plan B La Turballe 15 septembre 2026
- Visite guidée le moulin de Kerbroué Route de Saint-Molf La Turballe 17 septembre 2026
- Concert Chtologo Place du marché La Turballe 17 septembre 2026
- Visite guidée la criée Port de La Turballe La Turballe 18 septembre 2026
- Visite guidée le port de pêche de La Turballe La Turballe 18 septembre 2026