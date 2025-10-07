La Semaine Bleue Lannemezan

La Semaine Bleue Lannemezan mardi 7 octobre 2025.

La Semaine Bleue

LANNEMEZAN Lannemezan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-07

fin : 2025-10-07

Date(s) :

2025-10-07

La Semaine Bleue est un événement national dédié aux retraités et aux personnes âgées.

L’édition 2025 aura pour thème Vieillir une force à partager , un sujet qui reflète pleinement les valeurs de notre commune solidarité, respect et inclusion des aînés dans la vie locale. Le CCAS met en place un programme riche et varié.

– 10H30 Gymnastique, salle du Renouveau du Plateau (ou jardins des Saligues si beau temps) avec Siel bleu. Penser à s’inscrire.

– 14H Gestes qui sauvent avec le SDIS65 (pompiers), à la salle des fêtes. Penser à s’inscrire.

A Lannemezan, le CCAS propose un programme diversifié mêlant sport, culture, promenade et découverte. Pour pouvoir y participer, l’inscription est obligatoire auprès du CCAS. Contact 05 62 99 13 25.

.

LANNEMEZAN Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 13 25

English :

Semaine Bleue is a national event dedicated to the retired and elderly.

The theme of the 2025 edition is « Ageing: a strength to be shared », a topic that fully reflects the values of our commune: solidarity, respect and inclusion of the elderly in local life. The CCAS is putting together a rich and varied program.

– 10.30 am: Gymnastics, Salle du Renouveau du Plateau (or Jardin des Saligues if the weather is fine) with Siel bleu. Remember to sign up.

– 2pm: « Gestes qui sauvent » with SDIS65 (fire department), salle des fêtes. Please register.

In Lannemezan, the CCAS offers a varied program combining sport, culture, walking and discovery. To take part, you must register with the CCAS. Contact: 05 62 99 13 25.

German :

Die Blaue Woche ist eine nationale Veranstaltung, die Rentnern und älteren Menschen gewidmet ist.

Die Ausgabe 2025 steht unter dem Motto « Altern: eine Stärke, die es zu teilen gilt », ein Thema, das die Werte unserer Gemeinde voll und ganz widerspiegelt: Solidarität, Respekt und Einbeziehung der älteren Generation in das lokale Leben. Das CCAS stellt ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Programm auf die Beine.

– 10.30 Uhr: Gymnastik, Saal der Erneuerung des Plateaus (oder Gärten von Saligues bei schönem Wetter) mit Siel bleu. Denken Sie daran, sich anzumelden.

– 14H00: « Lebensrettende Maßnahmen » mit der SDIS65 (Feuerwehr), im Festsaal. Anmeldung erforderlich.

In Lannemezan bietet das CCAS ein abwechslungsreiches Programm mit Sport, Kultur, Spaziergängen und Entdeckungen an. Um daran teilnehmen zu können, ist eine Anmeldung beim CCAS erforderlich. Kontakt: 05 62 99 13 25.

Italiano :

La Semaine Bleue è un evento nazionale dedicato ai pensionati e agli anziani.

Il tema dell’edizione 2025 è « Invecchiare: una forza da condividere », un argomento che rispecchia pienamente i valori del nostro Comune: solidarietà, rispetto e inclusione degli anziani nella vita locale. Il CCAS sta mettendo a punto un programma ricco e variegato.

– 10.30: Ginnastica, Salle du Renouveau du Plateau (o Jardin des Saligues se il tempo lo permette) con Siel bleu. Ricordarsi di iscriversi.

– 14.00: « Primo soccorso » con gli SDIS65 (vigili del fuoco), nella sala delle feste. Ricordarsi di iscriversi.

A Lannemezan, il CCAS propone un programma vario che combina sport, cultura, passeggiate e scoperte. Per partecipare, è necessario iscriversi al CCAS. Contatto: 05 62 99 13 25.

Espanol :

La Semaine Bleue es un acontecimiento nacional dedicado a los jubilados y las personas mayores.

El tema de la edición de 2025 es « Envejecer: una fuerza que hay que compartir », tema que refleja plenamente los valores de nuestro municipio: solidaridad, respeto e inclusión de las personas mayores en la vida local. La CCAS está preparando un programa rico y variado.

– 10.30 h: Gimnasia, Sala del Renacimiento de la Meseta (o Jardín de las Saligues si hace buen tiempo) con Siel bleu. No olvide inscribirse.

– 14.00 h: « Primeros auxilios » con el SDIS65 (cuerpo de bomberos), en la sala de fiestas. No olvide inscribirse.

En Lannemezan, la CCAS propone un programa variado que combina deporte, cultura, senderismo y descubrimiento. Para participar, debe inscribirse en la CCAS. Contacto: 05 62 99 13 25.

L’événement La Semaine Bleue Lannemezan a été mis à jour le 2025-09-10 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65