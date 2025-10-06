La Semaine Bleue maison de quartier de Villejean Rennes

La Semaine Bleue maison de quartier de Villejean Rennes lundi 6 octobre 2025.

La Semaine Bleue maison de quartier de Villejean Rennes 6 – 11 octobre Ille-et-Vilaine

« Les aînés nous avons besoin d’eux, ils ont besoin de nous. »

**La Semaine Bleue c’est quoi ?**

La Semaine Bleue c’est la semaine nationale des personnes âgées de + de 65 ans et des aidants.

Cette année le thème est « Les aînés nous avons besoin d’eux, ils ont besoin de nous. »

Nous invitons les 16-30 ans à venir partager leur énergie, leurs idées et les ainés à transmettre leur sagesse, leurs expériences au sein des différents espaces proposés :

* Lundi 6 (matin) à la Conférence : Venez partager, donner votre avis sur la place que nous donnons aux ainés dans notre quartier.

* Lundi 6 (après-midi) au Café Santé : Venez témoigner de l’importance des liens entre les générations autour d’un café/thé.

* Mardi 7 (matin) à la Maison de Quartier : Venez vous informer sur les ressources pour bien vieillir.

* Mardi 7 (après-midi) à la maison de retraite : Venez partager un moment intergénérationnel autour d’un jeu de société

* Mardi 7 (après-midi) à l’Université : Venez participer à un temps de sensibilisation sur l’âgisme

* Mercredi 8 (matin) au Cadran : Venez papoter et/ou bricoler

* Mercredi 8 dans la cuisine du Centre Social : Venez cuisiner tout en découvrant les effets du vieillissement et restez partager un repas

* Jeudi 9 (matin) à la Maison de Quartier : Venez parler des douleurs qui apparaissent avec l’âge.

* Jeudi 9 (après-midi) au départ de l’Espace Santé : Venez prendre l’air en marchant.

* Vendredi 10 (après-midi) à la Maison de Quartier : Venez découvrir ce qu’il est possible de mettre en place au quotidien pour « Garder l’équilibre »

* Samedi 11 (après-midi) à la Maison de Quartier : Venez vivre un moment convivial au thé dansant (proposition payante : cf programme)

L’idée c’est qu’ensemble les jeunes et les ainés puissent se transmettre leurs expériences, construire des liens, rire et faire vivre leur quartier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-06T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-11T17:30:00.000+02:00

1

avenirsante@hotmail.fr 07.85.13.62.39

maison de quartier de Villejean 2 rue de la bourgogne 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine