La semaine bleue marche bleue Maison de retraite Albodi Bardos mardi 7 octobre 2025.

Maison de retraite Albodi 1 place des commerces Bardos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-10-07

fin : 2025-10-07

2025-10-07

La Semaine Bleue est la semaine nationale des retraités et personnes âgées

(7 jours annuels qui sont un moment privilégié pour sensibiliser l’opinion publique sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle). C’est l’occasion de créer des liens entre générations.

Code vestimentaire bleu.

Programme à venir .

Maison de retraite Albodi 1 place des commerces Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

