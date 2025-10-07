La semaine bleue marche bleue Maison de retraite Albodi Bardos
La semaine bleue marche bleue Maison de retraite Albodi Bardos mardi 7 octobre 2025.
Maison de retraite Albodi 1 place des commerces Bardos Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-10-07
fin : 2025-10-07
2025-10-07
La Semaine Bleue est la semaine nationale des retraités et personnes âgées
(7 jours annuels qui sont un moment privilégié pour sensibiliser l’opinion publique sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle). C’est l’occasion de créer des liens entre générations.
Code vestimentaire bleu.
Programme à venir .
Maison de retraite Albodi 1 place des commerces Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 80 59
