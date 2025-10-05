La Semaine Bleue: Marche pour tous Saint-Jean-de-Luz

La Semaine Bleue: Marche pour tous Saint-Jean-de-Luz dimanche 5 octobre 2025.

La Semaine Bleue: Marche pour tous

Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

La Ville participe à la Semaine Bleue sur le thème national Vieillir, une force à partager ! .

Différents rendez-vous sont proposés pour les seniors. Plusieurs partenaires s’impliquent aux côtés du CCAS pour proposer un programme d’animations gratuites tout au long de la semaine.

Les animations tout public » Marche pour tous, dimanche 5 octobre, départ à 9h30 de la place Louis XIV » .

Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 26 60 clublagunartean@saintjeandeluz.fr

