LA SEMAINE BLEUE MONTBLANC Montblanc

59 Place Édouard Barthe Montblanc Hérault

Début : 2025-10-06

fin : 2025-10-12

2025-10-06

La Semaine Bleue propose des activités gratuites sur inscription ateliers, rencontres et animations pour favoriser le lien social et le bien-être des seniors.

Participez à la Semaine Bleue une semaine dédiée aux seniors avec des activités gratuites sur inscription. Ateliers créatifs, conférences, animations culturelles, rencontres conviviales et moments de partage rythmeront l’événement. Une belle occasion de renforcer le lien social, de découvrir de nouvelles pratiques et de célébrer la place des aînés dans la société. .

59 Place Édouard Barthe Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 98 69 19

English :

Semaine Bleue (Blue Week) offers free activities (registration required): workshops, meetings and events to promote social interaction and well-being among seniors.

German :

Die Blaue Woche bietet kostenlose Aktivitäten mit Anmeldung: Workshops, Treffen und Animationen, die den sozialen Kontakt und das Wohlbefinden von Senioren fördern.

Italiano :

La Semaine Bleue offre attività gratuite (con obbligo di registrazione): laboratori, incontri ed eventi per promuovere l’interazione sociale e il benessere dei cittadini senior.

Espanol :

La Semaine Bleue ofrece actividades gratuitas (previa inscripción): talleres, reuniones y actos para fomentar la interacción social y el bienestar de las personas mayores.

