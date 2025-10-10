La Semaine bleue Salle Claude Mérédith Montrem

Une journée d’animations et d’ateliers autour de la thématique Prévention, Santé et Secours .

Venez échanger gestes de premiers secours, prestations sociales seniors, faire face aux arnaques…

Tisseurs de lien social 05 53 80 86 86

– 9h accueil café

– 9h30-12h15 et 14h-16h animations et ateliers gratuits

– 12h30 repas (sur inscription jusqu’au 01/10, menu couscous et tarte aux pommes, tarif 5 €)

– 16h15 clôture autour du verre de l’amitié.

Service Mobilité à disposition si besoin d’un transport (sur inscription)

Salle Claude Mérédith Les Parrauds Montrem 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 86 86

English : La Semaine bleue

A day of activities and workshops on the theme of « Prevention, Health and First Aid ».

Come and talk about first aid, senior social benefits, dealing with scams…

Les Parrauds, salle Claude Mérédith

Weaving social links 05 53 80 86 86

German : La Semaine bleue

Ein Tag mit Animationen und Workshops rund um das Thema « Prävention, Gesundheit und Nothilfe ».

Tauschen Sie sich aus: Erste-Hilfe-Maßnahmen, Sozialleistungen für Senioren, Umgang mit Betrügereien…

Les Parrauds, Saal Claude Mérédith

Weber sozialer Bindungen 05 53 80 86 86

Italiano :

Una giornata di eventi e laboratori sul tema « Prevenzione, salute e primo soccorso ».

Venite a parlare di primo soccorso, di prestazioni sociali per gli anziani, di come affrontare le truffe, ecc.

Les Parrauds, sala Claude Mérédith

Tessere legami sociali 05 53 80 86 86

Espanol : La Semaine bleue

Jornada de actos y talleres sobre el tema « Prevención, salud y primeros auxilios ».

Ven a hablar de primeros auxilios, prestaciones sociales para mayores, cómo hacer frente a las estafas, etc.

Les Parrauds, sala Claude Mérédith

Tejiendo vínculos sociales 05 53 80 86 86

