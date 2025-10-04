La Semaine Bleue Moulins
La Semaine Bleue Moulins samedi 4 octobre 2025.
La Semaine Bleue
Moulins Allier
Début : Lundi 2025-10-04
fin : 2025-10-09
2025-10-04
Dans le cadre de la Semaine Bleue, le CCAS de Moulins organise conférences et animations pour les seniors moulinois de 60 ans et plus.
Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 51 78 pole.senior@ville-moulins.fr
English :
As part of Semaine Bleue (Blue Week), Moulins’ CCAS is organizing conferences and events for the city’s senior citizens aged 60 and over.
German :
Im Rahmen der Blauen Woche organisiert das CCAS von Moulins Konferenzen und Animationen für Senioren aus Moulins, die 60 Jahre und älter sind.
Italiano :
Nell’ambito della Semaine Bleue (Settimana Blu), il CCAS di Moulins organizza conferenze ed eventi per gli anziani della città a partire dai 60 anni.
Espanol :
En el marco de la Semana Azul, la CCAS de Moulins organiza conferencias y actos para los mayores de 60 años de la ciudad.
