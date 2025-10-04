La Semaine Bleue Moulins

La Semaine Bleue Moulins samedi 4 octobre 2025.

La Semaine Bleue

Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-10-04

fin : 2025-10-09

Date(s) :

2025-10-04

Dans le cadre de la Semaine Bleue, le CCAS de Moulins organise conférences et animations pour les seniors moulinois de 60 ans et plus.

.

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 51 78 pole.senior@ville-moulins.fr

English :

As part of Semaine Bleue (Blue Week), Moulins’ CCAS is organizing conferences and events for the city’s senior citizens aged 60 and over.

German :

Im Rahmen der Blauen Woche organisiert das CCAS von Moulins Konferenzen und Animationen für Senioren aus Moulins, die 60 Jahre und älter sind.

Italiano :

Nell’ambito della Semaine Bleue (Settimana Blu), il CCAS di Moulins organizza conferenze ed eventi per gli anziani della città a partire dai 60 anni.

Espanol :

En el marco de la Semana Azul, la CCAS de Moulins organiza conferencias y actos para los mayores de 60 años de la ciudad.

L’événement La Semaine Bleue Moulins a été mis à jour le 2025-09-22 par Office du tourisme de Moulins & sa région