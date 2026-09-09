La Semaine Bleue C.C.A.S Pluvigner
lundi 5 octobre 2026 · C.C.A.S · Pluvigner
Informations pratiques
Pluvigner
La Semaine Bleue
C.C.A.S 4 Rue Hent Guir Pluvigner Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05 09:00:00
fin : 2026-10-09 18:00:00
Date(s) :
2026-10-05
La semaine Bleue revient à Pluvigner !
L’occasion de tester de nouvelles activités en faisant de belles rencontres.
Ouvert à tous les Pluvignois. Retrouvez le détail du programme sur le flyer.
Plus de renseignements au 02 97 59 00 59 ou accueil.pluvigner@orange.fr .
C.C.A.S 4 Rue Hent Guir Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne +33 2 97 59 00 59
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English :
L’événement La Semaine Bleue Pluvigner a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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