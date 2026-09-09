La Semaine Bleue C.C.A.S Pluvigner

Informations pratiques

Pluvigner

La Semaine Bleue

C.C.A.S 4 Rue Hent Guir Pluvigner Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-05 09:00:00

fin : 2026-10-09 18:00:00

Date(s) :

2026-10-05

La semaine Bleue revient à Pluvigner !

L’occasion de tester de nouvelles activités en faisant de belles rencontres.

Ouvert à tous les Pluvignois. Retrouvez le détail du programme sur le flyer.

Plus de renseignements au 02 97 59 00 59 ou accueil.pluvigner@orange.fr .

C.C.A.S 4 Rue Hent Guir Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne +33 2 97 59 00 59

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English :

L’événement La Semaine Bleue Pluvigner a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon