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AGENDA · Pluvigner

La Semaine Bleue C.C.A.S Pluvigner

lundi 5 octobre 2026 · C.C.A.S · Pluvigner

Informations pratiques

Début
lundi 5 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
C.C.A.S
Adresse
4 Rue Hent Guir
Ville
56330 Pluvigner
Département
Morbihan
Tarif

Pluvigner

La Semaine Bleue

C.C.A.S 4 Rue Hent Guir Pluvigner Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05 09:00:00
fin : 2026-10-09 18:00:00

Date(s) :
2026-10-05

La semaine Bleue revient à Pluvigner !
L’occasion de tester de nouvelles activités en faisant de belles rencontres.
Ouvert à tous les Pluvignois. Retrouvez le détail du programme sur le flyer.
Plus de renseignements au 02 97 59 00 59 ou accueil.pluvigner@orange.fr   .

C.C.A.S 4 Rue Hent Guir Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne +33 2 97 59 00 59 

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English :

L’événement La Semaine Bleue Pluvigner a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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