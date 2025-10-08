LA SEMAINE BLEUE Randonnée, atelier jardinage et jeux Centre socio-culturel LaMano Nozay
LA SEMAINE BLEUE Randonnée, atelier jardinage et jeux Centre socio-culturel LaMano Nozay mercredi 8 octobre 2025.
LA SEMAINE BLEUE Randonnée, atelier jardinage et jeux
Centre socio-culturel LaMano Allée du Sophora Nozay Loire-Atlantique
Début : 2025-10-08 09:30:00
fin : 2025-10-08 17:00:00
Date(s) :
2025-10-08
Proposé par la Communauté de Communes de Nozay
9h30-12h Découverte des sentiers pédestres
NOZAY Départ de LaMano
Frais de participation au transport
Sur inscription auprès de LaMano au 02 40 79 35 04
10h-12h Atelier « Jardinez malin » avec le SMCNA
LA GRIGONNAIS Jardin d’Anna
Gratuit
Sans inscription
15h-17h Atelier jeux solidaires avec le service Déchets de la Communauté de communes
NOZAY Bibliothèque Tournepage
Gratuit
Sans inscription .
Centre socio-culturel LaMano Allée du Sophora Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 51 51 accueil@cc-nozay.fr
English :
Proposed by the Communauté de Communes de Nozay
German :
Angeboten von der Communauté de Communes de Nozay
Italiano :
Presentata dalla Communauté de Communes de Nozay
Espanol :
Propuesto por la Communauté de Communes de Nozay
