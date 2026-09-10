La semaine bleue Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) Saint-Caprais-de-Bordeaux

Informations pratiques

Saint-Caprais-de-Bordeaux

La semaine bleue

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 4 Avenue de Mercade Saint-Caprais-de-Bordeaux Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-05

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-05

Du 5 au 10 octobre 2026, la commune célèbre la 5e édition de la Semaine bleue ; ce rendez-vous est dédié aux retraités et aux personnes âgées. Une semaine entière pensée pour vous. Organisée par le CCAS de Saint-Caprais-de-Bordeaux, cette semaine est une invitation à sortir, échanger et profiter pleinement de ces journées conviviales entre voisins et amis. .

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 4 Avenue de Mercade Saint-Caprais-de-Bordeaux 33880 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 97 94 00 ccas@saintcapraisdebordeaux.fr

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English : La semaine bleue

L’événement La semaine bleue Saint-Caprais-de-Bordeaux a été mis à jour le 2026-09-10 par OT de l’Entre-deux-Mers