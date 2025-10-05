La Semaine Bleue Saint-Jean-de-Luz
La Semaine Bleue Saint-Jean-de-Luz dimanche 5 octobre 2025.
La Semaine Bleue
Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-12
La Ville participe à la Semaine Bleue sur le thème national Vieillir, une force à partager ! .
Différents rendez-vous sont proposés pour les seniors. Plusieurs partenaires s’impliquent aux côtés du CCAS pour proposer un programme d’animations gratuites tout au long de la semaine.
Voyage à deux voix histoire maritime et mémoire écrite, lundi 6 & mardi 7 octobre, De 14h à 16h le lundi & de 14h à 17h le mardi
Atelier de prévention santé,
jeudi 9 octobre, de 9h à 12h30, club Lagun Artean >> Balade au bord de la Nivelle,
vendredi 10 octobre, de 14h30 à 16h30
Découverte des plans utiles jeudi 16 octobre, de 14h à 17h, Jardin botanique littoral Inscription obligatoire auprès du club Lagun Artean au 05 59 26 26 60 / 07 60 56 78 73 ou clublagunartean@saintjeandeluz.fr .
Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 26 60 clublagunartean@saintjeandeluz.fr
