La Semaine Bleue Saint-Jean-de-Luz

La Semaine Bleue Saint-Jean-de-Luz dimanche 5 octobre 2025.

La Semaine Bleue

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-05

La Ville participe à la Semaine Bleue sur le thème national Vieillir, une force à partager ! .

Différents rendez-vous sont proposés pour les seniors. Plusieurs partenaires s’impliquent aux côtés du CCAS pour proposer un programme d’animations gratuites tout au long de la semaine.

Voyage à deux voix histoire maritime et mémoire écrite, lundi 6 & mardi 7 octobre, De 14h à 16h le lundi & de 14h à 17h le mardi

Atelier de prévention santé,

jeudi 9 octobre, de 9h à 12h30, club Lagun Artean >> Balade au bord de la Nivelle,

vendredi 10 octobre, de 14h30 à 16h30

Découverte des plans utiles jeudi 16 octobre, de 14h à 17h, Jardin botanique littoral Inscription obligatoire auprès du club Lagun Artean au 05 59 26 26 60 / 07 60 56 78 73 ou clublagunartean@saintjeandeluz.fr .

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 26 60 clublagunartean@saintjeandeluz.fr

English : La Semaine Bleue

German : La Semaine Bleue

Italiano :

Espanol : La Semaine Bleue

L’événement La Semaine Bleue Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de Tourisme Pays Basque