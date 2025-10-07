LA SEMAINE BLEUE Sport ou cinéma à vous de choisir ! Gymnase du Pré Saint Pierre Nozay
LA SEMAINE BLEUE Sport ou cinéma à vous de choisir ! Gymnase du Pré Saint Pierre Nozay mardi 7 octobre 2025.
LA SEMAINE BLEUE Sport ou cinéma à vous de choisir !
Gymnase du Pré Saint Pierre 15 Route d’Abbaretz Nozay Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-07 14:00:00
fin : 2025-10-07 16:00:00
Date(s) :
2025-10-07
Proposé par la Communauté de Communes de Nozay
Temps d’échange sur la thématique du libre choix des *personnes âgées suivi d’un goûter en partenariat avec KŌYŌ
Gratuit
Sans inscription .
Gymnase du Pré Saint Pierre 15 Route d’Abbaretz Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 51 51 accueil@cc-nozay.fr
English :
Proposed by the Communauté de Communes de Nozay
German :
Angeboten von der Communauté de Communes de Nozay
Italiano :
Presentata dalla Communauté de Communes de Nozay
Espanol :
Propuesto por la Communauté de Communes de Nozay
L’événement LA SEMAINE BLEUE Sport ou cinéma à vous de choisir ! Nozay a été mis à jour le 2025-09-23 par Pays Erdre Canal Forêt