La semaine bleue Ustaritz jeudi 9 octobre 2025.
Mairie Ustaritz Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
Gratuit
2025-10-09
fin : 2025-10-09
2025-10-09
Salle Apalaga, 14h Atelier ‘Yoga du rire . Sur inscription. .
Mairie Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 38 91
