La semaine bleue Ustaritz

La semaine bleue

La semaine bleue Ustaritz jeudi 9 octobre 2025.

La semaine bleue

Mairie Ustaritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-09
fin : 2025-10-09

Date(s) :
2025-10-09

Salle Apalaga, 14h Atelier ‘Yoga du rire . Sur inscription.   .

Mairie Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 38 91 

English : La semaine bleue

German : La semaine bleue

Italiano :

Espanol : La semaine bleue

L’événement La semaine bleue Ustaritz a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de Tourisme Pays Basque