La semaine Bleue, Vieillir une force à partager Bourg-de-Péage
La semaine Bleue, Vieillir une force à partager Bourg-de-Péage lundi 6 octobre 2025.
La semaine Bleue, Vieillir une force à partager
Bourg-de-Péage Drôme
Début : Samedi 2025-10-06
fin : 2025-10-11
2025-10-06
Bourg-de-Péage participe à la Semaine Bleue autour du thème national Vieillir une force à partager ! . L’occasion de mettre en lumière l’apport des aînés dans la vie locale, de favoriser les liens entre générations à travers un programme riche.
Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 74 00 contact@mairiebdp.fr
English :
Bourg-de-Péage is taking part in the Semaine Bleue (Blue Week) around the national theme of « Growing old: a strength to be shared ». This is an opportunity to highlight the contribution made by the elderly to local life, and to encourage links between generations through a rich program.
German :
Bourg-de-Péage nimmt an der Blauen Woche teil, die unter dem Motto « Älter werden: eine Stärke, die es zu teilen gilt » steht. Die Gelegenheit, den Beitrag der Senioren zum lokalen Leben zu beleuchten und die Verbindungen zwischen den Generationen durch ein reichhaltiges Programm zu fördern.
Italiano :
Bourg-de-Péage partecipa alla Semaine Bleue (Settimana Blu) con il tema nazionale « Invecchiare: una forza da condividere ». È un’occasione per sottolineare il contributo degli anziani alla vita locale e per incoraggiare i legami tra le generazioni attraverso un ricco programma.
Espanol :
Bourg-de-Péage participa en la Semaine Bleue (Semana Azul) bajo el lema nacional « Envejecer: una fuerza que hay que compartir ». Se trata de una oportunidad para poner de relieve la contribución de las personas mayores a la vida local y fomentar los vínculos entre generaciones a través de un rico programa.
