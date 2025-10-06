La semaine Bleue, Vieillir une force à partager Mours-Saint-Eusèbe

La semaine Bleue, Vieillir une force à partager Mours-Saint-Eusèbe lundi 6 octobre 2025.

La semaine Bleue, Vieillir une force à partager

Mours-Saint-Eusèbe Drôme

Début : 2025-10-06

fin : 2025-10-10

2025-10-06

Mours-Saint-Eusèbe participe à la Semaine Bleue autour du thème national Vieillir une force à partager ! . L’occasion de mettre en lumière l’apport des aînés dans la vie locale, de favoriser les liens entre générations à travers un programme riche.

Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 17 73 mairie@mourssainteusebe.fr

English :

Mours-Saint-Eusèbe is taking part in the Semaine Bleue (Blue Week) around the national theme of « Growing old: a strength to be shared ». This is an opportunity to highlight the contribution made by the elderly to local life, and to encourage links between generations through a rich program.

German :

Mours-Saint-Eusèbe nimmt an der Blauen Woche teil, die unter dem Motto « Älter werden: eine Stärke, die es zu teilen gilt » steht. Die Gelegenheit, den Beitrag der Senioren zum lokalen Leben zu beleuchten und die Verbindungen zwischen den Generationen durch ein reichhaltiges Programm zu fördern.

Italiano :

Mours-Saint-Eusèbe partecipa alla Semaine Bleue (Settimana Blu) con il tema nazionale « Invecchiare: una forza da condividere ». Si tratta di un’occasione per sottolineare il contributo degli anziani alla vita locale e per incoraggiare i legami tra le generazioni attraverso un ricco programma.

Espanol :

Mours-Saint-Eusèbe participa en la Semaine Bleue (Semana Azul) bajo el lema nacional « Envejecer: una fuerza que hay que compartir ». Se trata de una oportunidad para poner de relieve la contribución de las personas mayores a la vida local y fomentar los vínculos entre generaciones a través de un rico programa.

