[La semaine Bleue] Viellir, une force à partager Offranville

[La semaine Bleue] Viellir, une force à partager

Espace Guy de Maupassant Offranville Seine-Maritime

Début : 2025-10-08 10:00:00

fin : 2025-10-09 16:00:00

2025-10-08 2025-10-09 2025-10-10

Trois jours d’ateliers, de découvertes et de spectacles pour mettre en lumière la richesse de l’âge actif autour du sport, de la culture et du bien-être.

8, 9 et 10 octobre

Au programme

Mercredi 8 octobre dès 14h30

Initiation à la marche nordique intergénérationnelle (grands-parents, enfants et petits-enfants) Parc du Colombier.

Jeudi 9 octobre de 10h à 16h

Ateliers de sport adaptés rameur, gym, boccia, tir laser, motricité/mobilité…

Atelier mémoire (45 min)

Ateliers culturels théâtre, danse, lecture, peinture

Vendredi 10 octobre 14h30

Spectacle “Papy et Mamy” Coup de cœur Avignon 2025 !

Une comédie visuelle, tendre et poétique sur la vieillesse, l’amour retrouvé et la vitalité.

Goûter convivial offert après la représentation.

Réservations 06 36 12 91 15 .

Espace Guy de Maupassant Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie +33 6 36 12 91 15

