[La semaine Bleue] Viellir, une force à partager Offranville
[La semaine Bleue] Viellir, une force à partager Offranville mercredi 8 octobre 2025.
[La semaine Bleue] Viellir, une force à partager
Espace Guy de Maupassant Offranville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-08 10:00:00
fin : 2025-10-09 16:00:00
Date(s) :
2025-10-08 2025-10-09 2025-10-10
Trois jours d’ateliers, de découvertes et de spectacles pour mettre en lumière la richesse de l’âge actif autour du sport, de la culture et du bien-être.
Espace Guy de Maupassant Offranville
8, 9 et 10 octobre
Au programme
Mercredi 8 octobre dès 14h30
Initiation à la marche nordique intergénérationnelle (grands-parents, enfants et petits-enfants) Parc du Colombier.
Jeudi 9 octobre de 10h à 16h
Ateliers de sport adaptés rameur, gym, boccia, tir laser, motricité/mobilité…
Atelier mémoire (45 min)
Ateliers culturels théâtre, danse, lecture, peinture
Vendredi 10 octobre 14h30
Spectacle “Papy et Mamy” Coup de cœur Avignon 2025 !
Une comédie visuelle, tendre et poétique sur la vieillesse, l’amour retrouvé et la vitalité.
Goûter convivial offert après la représentation.
Réservations 06 36 12 91 15 .
Espace Guy de Maupassant Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie +33 6 36 12 91 15
English : [La semaine Bleue] Viellir, une force à partager
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement [La semaine Bleue] Viellir, une force à partager Offranville a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie