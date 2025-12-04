La Semaine Classique du Lavoir : Gwendal Giguelay Lavoir Moderne Parisien Paris

La Semaine Classique du Lavoir : Gwendal Giguelay Lavoir Moderne Parisien Paris jeudi 4 décembre 2025.

18h – Ouverture des portes

Rencontre avec l’équipe du festival dans le hall du Lavoir

Bar, four à pizzas, jeux : venez passer un moment convivial en amont du concert

20h – Piano en mouvement

Gwendal Giguelay, piano

Ciné-concert, films d’Alice Guy, George Méliès, Ernest Servaes et musiques de Camille Pépin, Sofia Gubaidulina et improvisations

karaoké classique, contemporain, pop pour toutes !

Pianiste aux milles talents et improvisateur hors pair, Gwendal Giguelay nous invite à une soirée où le piano est roi. Au ciné-concert d’abord, dans un programme où les musiciens ont la parole sur le grand écran muet, avec de grands noms du cinéma des années 1900.

Au Karaoké ensuite : de Jean-Sébastien Bach à Mylène Farmer en passant par Arvo Pärt ou Michael Jackson : apportez votre voix ou votre instrument, tournez les pages et choisissez l’air qui vous fera briller ! Ce n’est pas tous les jours qu’on peut chanter avec un pianiste qui peut tout jouer… ! Une soirée d’ouverture sous le signe du partage et de l’improvisation à ne pas louper !

Garantissez vous une place et réservez via la billetterie en ligne du Lavoir Moderne Parisien en cliquant sur les boutons ci-dessous !

Une autre façon de réserver sa place tout en soutenant le festival : participez au crowdfunding pour bénéficier de contreparties (places, parts de pizzas, cadeaux…) !

La Semaine Classique du Lavoir est un festival de musiques classique et contemporaine unique en son genre. Organisé par Le Ponton des Arts, cet événement incontournable du mois de décembre revient pour une 7e édition où la fête et la découverte seront à l’honneur. Que vous soyez novice ou amateur-e éclairé-e, ce festival vous promet une expérience inoubliable.

Le jeudi 04 décembre 2025

de à

payant

De 8 à 20 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-04T01:00:00+01:00

fin : 2025-12-05T00:59:59+01:00

Date(s) : 2025-12-04T00:00:00+02:00_2025-12-04T23:59:00+02:00

Lavoir Moderne Parisien 35, rue Léon 75018 Paris