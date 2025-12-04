La Semaine Classique du Lavoir Lavoir Moderne Parisien Paris

La Semaine Classique du Lavoir Lavoir Moderne Parisien Paris jeudi 4 décembre 2025.

Imaginez : écouter un ensemble baroque sublime, chanter à un karaoké accompagné par un pianiste virtuose, vibrer au son de la voix lyrique, du violoncelle techno et de la flûte irlandaise, vous faire maquiller par Krystale Lustrée, artiste aux poudres phosphorescentes, entrer en transe lors d’une performance contemporaine électronique, découvrir des instruments rares commes les Ondes Martenot, et même vous initier à la danse bretonne. Tout cela, et bien plus encore, n’est possible qu’à la Semaine Classique du Lavoir !

Rejoignez-nous les 4, 5, 6 et 7 décembre prochain pour une ambiance conviviale et festive, où vous pourrez rencontrer de grands artistes d’aujourd’hui autour d’un verre et d’une pizza artisanale.

La Semaine Classique du Lavoir est un festival de musiques classique et contemporaine unique en son genre. Organisé par Le Ponton des Arts, cet événement incontournable du mois de décembre revient pour une 7e édition où la fête et la découverte seront à l’honneur. Que vous soyez novice ou amateur-e éclairé-e, ce festival vous promet une expérience inoubliable.

Du jeudi 04 décembre 2025 au dimanche 07 décembre 2025 :

payant

De 8 à 20 euros.

Tout public.

début : 2025-12-04T01:00:00+01:00

fin : 2025-12-08T00:59:59+01:00

Lavoir Moderne Parisien 35, rue Léon 75018 Paris