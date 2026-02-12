La semaine culottée Festival féministe

Le Blanc Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-03

La semaine culottée festival féministe !

Dans le cadre de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes et sous l’impulsion de Carte Blanche, plusieurs structures blancoises et argentonnaises se sont réunies pour organiser une semaine de festivités autour des thématiques du genre, du féminisme, de l’égalité femmes/hommes, de la précarité liée au genre…La semaine est articulée autour de différents évènements et animations expo, spectacle, ciné, radio, débat, concert, atelier, conférence, lecture, sortie. .

Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 00 94 carteblanche36@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The cheeky feminist festival week!

L’événement La semaine culottée Festival féministe Le Blanc a été mis à jour le 2026-02-10 par Destination Brenne