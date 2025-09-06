La Semaine de Cholet Théâtre Amateur Cholet

La Semaine de Cholet Théâtre Amateur Cholet samedi 11 avril 2026.

La Semaine de Cholet Théâtre Amateur

Théâtre Saint Louis, Interlude et Jardin de Verre Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12 2026-04-13 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17

La Semaine de Cholet, c’est la fête du théâtre amateur.

Une sélection nationale d’une dizaine de propositions parmi une cinquantaine de candidatures.

Un événement qui s’installe sur le territoire et à l’échelle nationale dans le monde du théâtre amateur.

De belles rencontres et des moments d’échanges, tant pour les festivaliers que pour le grand public. .

Théâtre Saint Louis, Interlude et Jardin de Verre Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 24 24 info-theatre@choletagglomeration.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La Semaine de Cholet Théâtre Amateur Cholet a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de tourisme du Choletais