La semaine de la photographie Place de l'abbaye Cluny mardi 21 octobre 2025.

Place de l'abbaye Ecuries de Saint-Hugues Cluny Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-10-21 09:00:00

fin : 2025-10-26 18:00:00

2025-10-21

Plongez dans l’histoire et la beauté de Cluny à travers l’art photographique, d’hier et d’aujourd’hui ! Revivez des scènes du siècle dernier grâce à la photothèque de Gérard Thelier, tout en explorant une incroyable diversité de thèmes animalier, architecture, photographie créative, nature, portrait, spectacles, sport, voyage, pose longue.

Avec 300 clichés exposés, cette célébration visuelle promet de captiver et d’inspirer. Un évènement à ne pas manquer pour les amateurs d’art et d’histoire. .

Place de l’abbaye Ecuries de Saint-Hugues Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté photoclubcluny@gmail.com

