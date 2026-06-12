La Semaine de la Rando’ Envermeu lundi 6 juillet 2026.

Envermeu

La Semaine de la Rando’

Envermeu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-06

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-06

Semaine de la Rando’ 4ème édition !

Préparez vos chaussures de marche et venez découvrir les plus beaux sentiers de notre territoire à travers une semaine riche en découvertes et en rencontres !

Au programme

– 7 randonnées thématiques gratuites et accessibles à tous

– Des sorties organisées du lundi au samedi sur les plus belles boucles du territoire

– Des intervenants passionnés pour enrichir chaque randonnée astronomie, yoga, producteurs locaux et EDF

Nous vous attendons nombreux pour cette nouvelle édition !

Inscription gratuite obligatoire

– 02 35 04 85 10

– tourisme@falaisesdutalou.fr .

Envermeu 76630 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 85 10 tourisme@falaisesdutalou.fr

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English : La Semaine de la Rando’

L’événement La Semaine de la Rando’ Envermeu a été mis à jour le 2026-06-12 par Communauté de communes des Falaises du Talou