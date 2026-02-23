La Semaine de la Santé des Femmes & une pensée pour les hommes à Villejean. MAISON DE QUARTIER VILLEJEAN Rennes 9 – 14 mars Ille-et-Vilaine

Organisé par l’Association SPSF 35. Un évènement ouvert à tous.tes dédié à la sensibilisation, au bien-être et à la santé.

Dans le cadre de la promotion de la santé et du bien-être à Villejean, l’Association SPSF 35 organise la Semaine de la Santé des Femmes & une pensée pour les hommes, du 9 au 14 mars 2026.

Tout au long de la semaine, habitants et participantes pourront accéder à des stands d’information et de prévention santé (maladies cardiovasculaires, diabète, endométriose, santé mentale, lutte contre le cancer…), participer à des temps d’échange conviviaux (Café Santé), découvrir un espace dédié à la santé écologique et au mode de vie bas carbone, ainsi qu’un atelier cuisine autour de recettes et astuces anti-inflammatoires.

Le temps fort de la semaine se déroulera le mercredi, avec une mobilisation renforcée des partenaires et plusieurs actions de sensibilisation autour de la santé, favorisant les échanges, la prévention et la rencontre avec le public.

L’événement propose également des activités physiques adaptées, incluant des séances dynamiques pour encourager le mouvement et le bien-être, ainsi qu’un temps collectif le samedi avec une marche en relais et une animation sportive.

Ouvert à tous.tes, cet événement vise à favoriser la sensibilisation, la prévention, le partage et le lien social, en mobilisant de nombreux partenaires associatifs et institutionnels du territoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-09T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-14T12:30:00.000+01:00

spsf35@outlook.fr 0661170851

MAISON DE QUARTIER VILLEJEAN 2 Rue de Bourgogne, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



