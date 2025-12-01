La semaine de l’IA Chartres

La semaine de l’IA

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Gratuit

Gratuit

Début : Mercredi 2025-12-10
fin : 2025-12-13

Début : Mercredi 2025-12-10

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-10

La méd’IAthèque l’Apostrophe organise une semaine dédiée à l’IA.

Venez apprendre à gérer un projet, savoir ce que deviennent vos données numériques personnelles et comment utiliser l’IA dans un contexte professionnel. Tout public. Sur inscription. .

English :

The med’IAthèque l’Apostrophe is organizing a week dedicated to AI.

German :

Die méd’IAthèque l’Apostrophe organisiert eine Woche, die der KI gewidmet ist.

Italiano :

La med’IAthèque l’Apostrophe organizza una settimana dedicata all’IA.

Espanol :

La med’IAthèque l’Apostrophe organiza una semana dedicada a la IA.

