La semaine de l’IA Chartres mercredi 10 décembre 2025.
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Début : Mercredi 2025-12-10
fin : 2025-12-13
2025-12-10
La méd’IAthèque l’Apostrophe organise une semaine dédiée à l’IA.
Venez apprendre à gérer un projet, savoir ce que deviennent vos données numériques personnelles et comment utiliser l’IA dans un contexte professionnel. Tout public. Sur inscription. .
English :
The med’IAthèque l’Apostrophe is organizing a week dedicated to AI.
German :
Die méd’IAthèque l’Apostrophe organisiert eine Woche, die der KI gewidmet ist.
Italiano :
La med’IAthèque l’Apostrophe organizza una settimana dedicata all’IA.
Espanol :
La med’IAthèque l’Apostrophe organiza una semana dedicada a la IA.
