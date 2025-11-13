La Semaine des Arts Espace Le Goffic Pacé

Gratuit

Venez à la découverte des œuvres de la 29e édition de la Semaine des Arts

**4 jours artistiques rythmés par diverses animations culturelles !**

* Exposition des oeuvres des artistes amateurs du 13 au 16 novembre dans la Galerie. La remise du **prix Jacqueline Langé** aura lieu le vendredi 14 novembre à 18h30.

* Concert **The White Coats**, le vendredi 14 novembre à 20h30

* Concert **Himéra & Endless Summer** dans le cadre du festival Le Grand Soufflet, le samedi 15 novembre à 20h30

* Concert de l’**Ensemble instrumental Ascorda**, le dimanche 16 novembre à 16h

**Horaires**

Les horaires définitifs d’ouverture de l’exposition seront communiqués très prochainement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-13T09:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-16T17:00:00.000+01:00

Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine