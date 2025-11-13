La Semaine des Arts Espace Le Goffic Pacé

La Semaine des Arts Espace Le Goffic Pacé

La Semaine des Arts Espace Le Goffic Pacé jeudi 13 novembre 2025.

La Semaine des Arts Espace Le Goffic Pacé 13 – 16 novembre Ille-et-Vilaine

Gratuit

Venez à la découverte des œuvres de la 29e édition de la Semaine des Arts

**4 jours artistiques rythmés par diverses animations culturelles !**

* Exposition des oeuvres des artistes amateurs du 13 au 16 novembre dans la Galerie. La remise du **prix Jacqueline Langé** aura lieu le vendredi 14 novembre à 18h30.
* Concert **The White Coats**, le vendredi 14 novembre à 20h30
* Concert **Himéra & Endless Summer** dans le cadre du festival Le Grand Soufflet, le samedi 15 novembre à 20h30
* Concert de l’**Ensemble instrumental Ascorda**, le dimanche 16 novembre à 16h

**Horaires**
Les horaires définitifs d’ouverture de l’exposition seront communiqués très prochainement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-13T09:30:00.000+01:00
Fin : 2025-11-16T17:00:00.000+01:00

1
 

Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine