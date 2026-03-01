La semaine des jeux de société PokéManga World Aubagne
La semaine des jeux de société PokéManga World Aubagne mardi 31 mars 2026.
La semaine des jeux de société
Du mardi 31 mars au samedi 4 avril 2026 de 10h à 19h. PokéManga World 5 avenue des Goums Aubagne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31 10:00:00
fin : 2026-04-04 19:00:00
Date(s) :
2026-03-31
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PokéManga World 5 avenue des Goums Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 49 53 08 99 pokemangaworld@gmail.com
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English :
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L’événement La semaine des jeux de société Aubagne a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile