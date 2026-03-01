La semaine des jeux de société PokéManga World Aubagne

La semaine des jeux de société

Du mardi 31 mars au samedi 4 avril 2026 de 10h à 19h. PokéManga World 5 avenue des Goums Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 10:00:00

fin : 2026-04-04 19:00:00

Date(s) :

2026-03-31

Et si vous découvriez une autre facette de la boutique PokéManga ?

À l’occasion de la semaine du jeu nous mettons à l’honneur les jeux de société pour tous les âges (à partir de 4 ans). Découvrez des produits qui nous ressemblent, testez les et profitez de prix spéciaux toute la semaine. .

PokéManga World 5 avenue des Goums Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 49 53 08 99 pokemangaworld@gmail.com

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English :

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L’événement La semaine des jeux de société Aubagne a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile