La semaine des Marsiens

Les Avanchers-Valmorel Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-21

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-21

Dans le cadre de l’opération nationale France Montagnes Le Pass du Marsien, profitez d’une semaine festive à Valmorel

avec de nombreuses offres spéciales, concerts et animations. Et un festival gratuit Alp’In Fest

.

Les Avanchers-Valmorel 73260 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 09 85 55 info@valmorel.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the national France Montagnes Pass du Marsien campaign, enjoy a festive week in Valmorel with many special offers, concerts and entertainment, including the free Alp’In Fest festival.

L’événement La semaine des Marsiens Les Avanchers-Valmorel a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme de Valmorel et des Vallées d’Aigueblanche