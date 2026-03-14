La Semaine des Restaurants

Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-16

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-16

La Semaine des Restaurants offre l’occasion de savourer des menus spécialement conçus à un prix fixe et attractif. C’est l’opportunité idéale pour découvrir les saveurs locales et profiter de l’accueil chaleureux des restaurants d’Anglet et du Pays Basque.

Retrouvez les établissements d’Anglet qui participent à la Semaine des Restaurants et savourez leurs menus élaborés pour l’occasion

• Bistrot Fine

61 rue Henri Reneric (Montbrun)

Réservations 05 59 63 00 09

• Le Jardin de la Paillote Bleue

38 boulevard des Plages (Chambre d’Amour)

Réservations 05 59 64 32 59 .

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : La Semaine des Restaurants

L’événement La Semaine des Restaurants Anglet a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Anglet