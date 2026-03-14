La Semaine des Restaurants Anglet
La Semaine des Restaurants Anglet lundi 16 mars 2026.
La Semaine des Restaurants
Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-16
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-16
La Semaine des Restaurants offre l’occasion de savourer des menus spécialement conçus à un prix fixe et attractif. C’est l’opportunité idéale pour découvrir les saveurs locales et profiter de l’accueil chaleureux des restaurants d’Anglet et du Pays Basque.
Retrouvez les établissements d’Anglet qui participent à la Semaine des Restaurants et savourez leurs menus élaborés pour l’occasion
• Bistrot Fine
61 rue Henri Reneric (Montbrun)
Réservations 05 59 63 00 09
• Le Jardin de la Paillote Bleue
38 boulevard des Plages (Chambre d’Amour)
Réservations 05 59 64 32 59 .
Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Semaine des Restaurants
L’événement La Semaine des Restaurants Anglet a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Anglet