La semaine des sales iconnes Marseille Comedy Club Marseille 6e Arrondissement

La semaine des sales iconnes

Du 01/03 au 08/03/2026 tous les jours de 16h à 22h30. Marseille Comedy Club 59 rue de Rome Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 2 – 2 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 16:00:00

fin : 2026-03-08 22:30:00

Date(s) :

2026-03-01

Au Marseille Comedy Club, la semaine des sales iconnes met à l’honneur l’humour féminin. Stand-up et impro avec 80 % d’artistes femmes pour valoriser des talents encore sous-représentés.

Programmation spéciale à découvrir en billetterie.

L’humour féminin à l’honneur au Marseille Comedy Club !



Ce n’est pas une seule journée, mais toute une semaine où nous mettons en avant des stand-uppeuses de la France en entière

Du dimanche 1er au 8 mars, avec en clôture la journée des droits des femmes, on a mijoté une programmation bien spéciale du stand-up et de l’impro, des prestations incarnées, drôles, sous plein de formats différents.



L’objectif mettre en lumière des artistes encore sous représentées et inverser les proportions pendant toute une semaine 80% de femmes et 20% d’hommes sur scène.



Et petit clin d’oeil à l’écart salarial hommes/femmes, toutes les meufs auront -30% sur leur billet.



Une programmation spéciale à retrouver sur notre billetterie .

Marseille Comedy Club 59 rue de Rome Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

At the Marseille Comedy Club, la semaine des sales iconnes celebrates female humor. Stand-up and improv with 80% female artists to showcase talent that is still under-represented.

Discover the special program at the box office.

