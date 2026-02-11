La Semaine du Cerveau Rue Pierre-Boubet Cusset

La Semaine du Cerveau

Centre La Passerelle Cusset

2026-03-18

2026-03-20

2026-03-18

Du 16 au 20 mars 2026, le Centre Social La Passerelle s’associe à l’événement national La Semaine du Cerveau et propose une programmation originale autour du fonctionnement du cerveau, accessible à tous les publics.

Rue Pierre-Boubet Centre La Passerelle Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 00

From March 16 to 20, 2026, the Centre Social La Passerelle will be taking part in the national event La Semaine du Cerveau (Brain Week), offering an original program on how the brain works, accessible to all audiences.

