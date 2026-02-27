La Semaine du Cerveau mon cerveau, mon corps et moi Maison de l’Apprenti, Brasserie Zoumaï, Château St Antoine Marseille 9e Arrondissement

La Semaine du Cerveau mon cerveau, mon corps et moi

Du 16/03 au 22/03/2026 tous les jours. Maison de l’Apprenti, Brasserie Zoumaï, Château St Antoine BMVR Alcazar, Facultés de Luminy, St Charles et la Timone Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-16

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-16

Sur le thème Mon cerveau, mon corps et moi Penser, bouger, s’adapter , mais aussi d’autres sujets d’actualité, l’association CerveauPointComm organise comme chaque année la Semaine du Cerveau dans notre région.

La Semaine du Cerveau est organisée pour offrir au grand public une occasion privilégiée d’échanger avec des chercheurs, enseignants-chercheurs et médecins travaillant dans le domaine des Neurosciences.







Comment le corps influence-t-il nos pensées ? Comment nos émotions façonnent-elles nos décisions ? Pourquoi bouger aide-t-il à penser ? L’édition 2026 explore le dialogue permanent entre cerveau, corps et environnement. Dans un monde saturé d’informations, comprendre ces interactions est essentiel pour mieux saisir nos comportements, nos apprentissages et notre adaptation. À travers conférences, débats et autres formats interactifs, la Semaine du Cerveau 2026 invite chacun à découvrir les avancées scientifiques, déconstruire les neuromythes et réfléchir aux enjeux contemporains des Neurosciences.







Vingt-trois événements gratuits sont organisés cette année à Marseille et dans 10 villes alentours. La programmation est, comme de coutume, de grande qualité cette année avec de nombreux chercheurs venant de toute la France













Pendant toute cette semaine, le grand public pourra aller à la rencontre des acteurs et actrices de la recherche pour apprendre à mieux connaître le cerveau et s’informer sur l’actualité de la recherche.

Cet événement propose

– Une programmation scientifique de qualité plus de 700 manifestations.

– Une belle rencontre entre le public et les chercheurs.

– La possibilité pour tous de s’informer sur l’actualité de la recherche. .

Maison de l’Apprenti, Brasserie Zoumaï, Château St Antoine BMVR Alcazar, Facultés de Luminy, St Charles et la Timone Marseille 9e Arrondissement 13009 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the theme of My brain, my body and me Thinking, moving, adapting , as well as other topical subjects, the CerveauPointComm association is organizing Brain Week in our region every year.

L’événement La Semaine du Cerveau mon cerveau, mon corps et moi Marseille 9e Arrondissement a été mis à jour le 2026-02-24 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille