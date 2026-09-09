Informations pratiques

Thann

La semaine du goût

Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-12

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-12

La diversité des goûts et des saveurs vous sera proposée par les restaurateurs et certains commerces de Cernay et de Thann. Programme détaillé disponible à l’Office de Tourisme.

Nombreux menus concoctés spécialement par les restaurateurs. Les commerçants et acteurs locaux vous proposeront également de découvrir leurs spécialités à travers diverses animations : dégustations, portes ouvertes, ateliers culinaires… Pour ravir les gourmands et les gourmets ! .

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20 info@tourisme-thann-cernay.fr

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English :

The diversity of tastes and flavors will be offered by restaurateurs and some shops in Cernay and Thann. Detailed program available at the Tourist Office.

L’événement La semaine du goût Thann a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay