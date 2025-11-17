LA SEMAINE DU HANDICAP ESPACE PIERRE DE COUBERTIN Portet-sur-Garonne

ESPACE PIERRE DE COUBERTIN 1 Avenue Pierre de Coubertin Portet-sur-Garonne Haute-Garonne

Début : 2025-11-17

fin : 2025-11-21

2025-11-17

La ville propose divers rendez-vous pour sensibiliser tous les publics aux différents handicaps.

Pour la 7ème année consécutive, la Ville propose

divers rendez-vous pour sensibiliser tous les publics aux différents handicaps qu’ils soient moteurs, sensoriels, mentaux, cognitifs ou encore psychiques.

Cette année encore, la Ville et ses partenaires associatifs vous invitent à échanger, témoigner et comprendre le quotidien des personnes en situation de handicap lors d’une série de rendez-vous ouverts à tous

et toutes. Au programme du handi’sport, des ateliers, des rencontres, des interventions dans les écoles ou encore, une conférence à la médiathèque et une exposition au Château…

Château de Portet

– Maison de Quartier du Récébédou

Médiathèque

– François Peraldi

Service emploi .

ESPACE PIERRE DE COUBERTIN 1 Avenue Pierre de Coubertin Portet-sur-Garonne 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 41 40 80

English :

The town organizes a variety of events to raise public awareness of disabilities.

German :

Die Stadt bietet verschiedene Termine an, um alle Menschen für die verschiedenen Behinderungen zu sensibilisieren.

Italiano :

La città sta organizzando una serie di eventi per sensibilizzare il pubblico sulle disabilità.

Espanol :

La ciudad organiza una serie de actos para sensibilizar al público en general sobre las discapacidades.

L’événement LA SEMAINE DU HANDICAP Portet-sur-Garonne a été mis à jour le 2025-09-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE