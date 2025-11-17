LA SEMAINE DU HANDICAP ESPACE PIERRE DE COUBERTIN Portet-sur-Garonne
LA SEMAINE DU HANDICAP
ESPACE PIERRE DE COUBERTIN 1 Avenue Pierre de Coubertin Portet-sur-Garonne Haute-Garonne
Début : 2025-11-17
fin : 2025-11-21
La ville propose divers rendez-vous pour sensibiliser tous les publics aux différents handicaps.
Pour la 7ème année consécutive, la Ville propose
divers rendez-vous pour sensibiliser tous les publics aux différents handicaps qu’ils soient moteurs, sensoriels, mentaux, cognitifs ou encore psychiques.
Cette année encore, la Ville et ses partenaires associatifs vous invitent à échanger, témoigner et comprendre le quotidien des personnes en situation de handicap lors d’une série de rendez-vous ouverts à tous
et toutes. Au programme du handi’sport, des ateliers, des rencontres, des interventions dans les écoles ou encore, une conférence à la médiathèque et une exposition au Château…
English :
The town organizes a variety of events to raise public awareness of disabilities.
German :
Die Stadt bietet verschiedene Termine an, um alle Menschen für die verschiedenen Behinderungen zu sensibilisieren.
Italiano :
La città sta organizzando una serie di eventi per sensibilizzare il pubblico sulle disabilità.
Espanol :
La ciudad organiza una serie de actos para sensibilizar al público en general sobre las discapacidades.
