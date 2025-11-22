La semaine du jeu Bibliothèque municipale Espace Manson Mollégès

La semaine du jeu

Du 22/11 au 28/11/2025 le mercredi, vendredi et samedi. Bibliothèque municipale Espace Manson 151 Route de Saint-Andiol Mollégès Bouches-du-Rhône

Début : Vendredi 2025-11-22

fin : 2025-11-28

2025-11-22

La semaine du jeu à la Bibliothèque municipale Espace Manson.Enfants

La semaine du jeu à la Bibliothèque municipale Espace Manson. Une semaine ensorcelante pour petits et grands.



Samedi 22 Novembre de 10h à 12h Matinée spéciale Sorcier

Pour ouvrir la semaine du jeu, la bibliothèque se met en mode magie ! Découverte de jeux inspirés de l’univers d’Harry Potter, accessibles à tous… même aux Moldus ! (Pas besoin de connaître la saga pour s’amuser).

Public à partir de 7 ans. Inscription fortement conseillée.



Mercredi 26 Novembre de 10h à 12h Matinée magique

Malle aux histoires spéciale magie et atelier de création du jeu de société Petites sorcières .

Public enfants 4–8 ans. Sur inscription, places limitées.



Mercredi 26 Novembre de 15h à 16h30 Escape Game Elfie

Partez à l’aventure avec Elfie, l’héroïne de BD apprentie sorcière.

En équipes, résolvez les énigmes et terminez l’expérience par un goûter partagé.

Public à partir de 7 ans. Sur inscription, places limitées.



Vendredi 28 Novembre à partir de 17h30 jusqu’à 21h30 Soirée jeux tout public

Experts ou amateurs, petits (à partir de 2 ans) et grands, venez jouer à des jeux en partenariat avec l’association Alligators du jeu et la participation de la bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône (prêt de nombreux jeux).

En bonus, participez au jeu de rôle Loups-garous et sorcières pour frissonner ensemble.

Repas partagé amenez votre plat préféré, boisson sans alcool et zéro déchet (apportez vos couverts, assiette et verre)

Inscription fortement conseillée (surtout pour le jeu de rôle).



Du 22 au 28 Novembre En accès libre, tout au long de la semaine, relevez deux défis

Complétez le puzzle participatif de 1000 pièces !

Défiez vos amis au Open Scrabble ! .

Bibliothèque municipale Espace Manson 151 Route de Saint-Andiol Mollégès 13940 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 61 10 16 bibliotheque@molleges.fr

