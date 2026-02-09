La Semaine du Ping Salle des Sports du Collège Andernos-les-Bains

La Semaine du Ping

Salle des Sports du Collège 3 Avenue de l’Espérance Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-16

Une semaine festive et sportive autour du tennis de table !

Ouvert à tous !

– Lundi de 18h30 à 19h30 atelier Sport Santé, organisé en présence du Groupe Parkinson et de l’association Handicapé Lanton, illustrant l’engagement du club en faveur du sport pour tous. En soirée de le Ping Carnaval, où les participants sont invités à venir déguisés et maquillés!

– Mardi de 19h00 à 23h00, place au Ping Song.

Raquettes en main et musique à fond , les joueurs pourront échanger la balle dans une atmosphère rythmée!

– Mercredi de 19h00 à 23h00, le club accueillera le Ping CAP 33 .

Pour clôturer cette belle semaine, le jeudi 19 , de 18h30 à 19h30, le public pourra assister à une démonstration de Ping de haut niveau, avec la présence de deux joueurs de niveau national et open Ping de 19h30 à 23h.

Restauration et buvette sur place.h

Inscriptions tous les jours à partir de 18h30.

Entrée libre. .

Salle des Sports du Collège 3 Avenue de l’Espérance Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 78 69 53 sporteam@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Semaine du Ping

L’événement La Semaine du Ping Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Andernos-les-Bains