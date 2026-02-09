LA SEMAINE HIVERNALE DE LA BIBLIO EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES

19 Rue de l’église Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-02-25

Du 18 Février au 19 Mars 2026 La Bibliothèque Municipale de Villefort vous invite à fêter la fin de l’hiver avec Les Semaines Hivernales

A partir du 25 Février Exposition de photographies d’Olivier A. Photo

à poil, à plume, ils habitent avec nous ! Entrée libre aux horaires d’ouverture de la Médiathèque.

Du 18 Février au 19 Mars 2026 La Bibliothèque Municipale de Villefort vous invite à fêter la fin de l’hiver avec Les Semaines Hivernales

Nous vous proposons concert, atelier créatif, exposition de photographies et d’autres animations pour enfants et adultes.

A partir du 25 Février Exposition de photographies d’Olivier A. Photo

à poil, à plume, ils habitent avec nous !

A travers ses photos, Olivier vous emmène à la découverte des oiseaux et mammifères qui vivent avec nous.

Une balade naturaliste dans les rues et les abords de Langogne, mais qui pourrait être partout en Lozère, pour mieux connaître nos voisins-voisines et exercer son regard.

Une occasion de découvrir les espèces qui vivent à nos côtés, pour mieux les connaitre et les protéger.

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la Médiathèque. .

19 Rue de l’église Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 53 82 bibliovillefort@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From February 18 to March 19 2026: The Villefort Municipal Library invites you to celebrate the end of winter with Les Semaines Hivernales

From February 25: Exhibition of photographs by Olivier A. Photo

à poil, à plume, ils habitent avec nous! Free admission during Médiathèque opening hours.

L’événement LA SEMAINE HIVERNALE DE LA BIBLIO EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES Villefort a été mis à jour le 2026-02-05 par 48-OT Mont Lozere