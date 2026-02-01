LA SEMAINE HIVERNALE DE LA BIBLIO INITIATION À LA GRAVURE Villefort

LA SEMAINE HIVERNALE DE LA BIBLIO INITIATION À LA GRAVURE

Du 18 Février au 19 Mars 2026 La Bibliothèque Municipale de Villefort vous invite à fêter la fin de l’hiver avec Les Semaines Hivernales

Initiation à la gravure

Viens graver sur une feuille de mousse et faire un tirage de ta création.

Prévoir un vieux tee-shirt.

Animation sur réservation pour les enfants à partir de 6 ans, boisson offerte.

19 Rue de l’église Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 53 82 bibliovillefort@gmail.com

English :

From February 18 to March 19, 2026: The Villefort Municipal Library invites you to celebrate the end of winter with Les Semaines Hivernales

Introduction to engraving

Come and engrave on a sheet of foam and make a print of your creation.

Bring an old T-shirt.

Activities on reservation for children aged 6 and over, drinks included.

