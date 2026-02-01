LA SEMAINE HIVERNALE DE LA BIBLIO LA NUMÉROLOGIE Villefort

LA SEMAINE HIVERNALE DE LA BIBLIO LA NUMÉROLOGIE

Du 18 Février au 19 Mars 2026 La Bibliothèque Municipale de Villefort vous invite à fêter la fin de l’hiver avec Les Semaines Hivernales

Nous vous proposons concert, atelier créatif, exposition de photographies et d’autres animations pour enfants et adultes.

Pensez à réserver pour les activés dont le nombre de places est limité.

Les Semaines Hivernales sont financées par la Mairie de Villefort, la Médiathèque Départementale de la Lozère et réalisées avec la participation des bénévoles de la bibliothèque.

La Numérologie est un puissant outil de connaissance de soi et de développement personnel. Basée sur l’étude de vos noms, prénoms et de votre date de naissance, elle permet de partir à la rencontre de soi de façon inédite et révélatrice grâce à la puissance de ses nombres personnels.

English :

From February 18 to March 19, 2026: The Villefort Municipal Library invites you to celebrate the end of winter with Les Semaines Hivernales

Numerology

Animation for adults.

A snack is offered.

Reservations recommended, places limited.

