LA SEMAINE HIVERNALE DE LA BIBLIO MÉDITATION GUIDÉE Villefort

LA SEMAINE HIVERNALE DE LA BIBLIO MÉDITATION GUIDÉE

19 Rue de l’église Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 15:00:00

fin : 2026-02-21 17:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Du 18 Février au 19 Mars 2026 La Bibliothèque Municipale de Villefort vous invite à fêter la fin de l’hiver avec Les Semaines Hivernales

Méditation guidée Retrouver un bout de soi

Amener un tapis de gym, coussin et plaids pour une meilleure relaxation.

Animation pour adultes.

Infusion et biscuits maison offerts.

Du 18 Février au 19 Mars 2026 La Bibliothèque Municipale de Villefort vous invite à fêter la fin de l’hiver avec Les Semaines Hivernales

Nous vous proposons concert, atelier créatif, exposition de photographies et d’autres animations pour enfants et adultes.

Pensez à réserver pour les activés dont le nombre de places est limité.

Les Semaines Hivernales sont financées par la Mairie de Villefort, la Médiathèque Départementale de la Lozère et réalisées avec la participation des bénévoles de la bibliothèque.

Samedi 21 Février de 15h00 à 17h00 Méditation guidée

Retrouver un bout de soi

La pratique de la méditation guidée en thérapie vise à donner des outils de relaxation (corporelle et mentale), mais aussi des outils de connaissance de soi ainsi que de la gestion émotionnelle.

Amener un tapis de gym, coussin et plaids pour une meilleure relaxation.

Animation pour adultes.

Infusion et biscuits maison offerts. .

19 Rue de l’église Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 53 82 bibliovillefort@gmail.com

English :

From February 18 to March 19, 2026: The Villefort Municipal Library invites you to celebrate the end of winter with Les Semaines Hivernales

Guided meditation: Recovering a piece of yourself

Bring a gym mat, cushion and plaids for better relaxation.

Entertainment for adults.

Complimentary herbal tea and homemade cookies.

L’événement LA SEMAINE HIVERNALE DE LA BIBLIO MÉDITATION GUIDÉE Villefort a été mis à jour le 2026-02-05 par 48-OT Mont Lozere