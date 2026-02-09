LA SEMAINE HIVERNALE DE LA BIBLIO SPECTACLE DE STÉPHANIE BRIOT Villefort

LA SEMAINE HIVERNALE DE LA BIBLIO SPECTACLE DE STÉPHANIE BRIOT

19 Rue de l’église Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Du 18 Février au 19 Mars 2026 La Bibliothèque Municipale de Villefort vous invite à fêter la fin de l’hiver avec Les Semaines Hivernales

Spectacle de Stéphanie Briot

Une chanson douce pour les 0-3 ans

Accueil à partir de 16h30.

Réservation conseillée.

Nous vous proposons concert, atelier créatif, exposition de photographies et d’autres animations pour enfants et adultes.

Pensez à réserver pour les activés dont le nombre de places est limité.

Les Semaines Hivernales sont financées par la Mairie de Villefort, la Médiathèque Départementale de la Lozère et réalisées avec la participation des bénévoles de la bibliothèque.

Jeudi 19 Mars de 17h00 à 17h30 Spectacle de Stéphanie Briot

Une chanson douce pour les 0-3 ans

Accueil à partir de 16h30.

Réservation conseillée. .

19 Rue de l’église Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 53 82 bibliovillefort@gmail.com

English :

From February 18 to March 19, 2026: The Villefort Municipal Library invites you to celebrate the end of winter with Les Semaines Hivernales (Winter Weeks)

Show by Stéphanie Briot

Une chanson douce for 0-3 year-olds

Reception from 4.30pm.

Reservations recommended.

