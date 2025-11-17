La Semaine Internationale de la Musique Electroacoustique et de la Créativité Amiens

La Semaine Internationale de la Musique Electroacoustique et de la Créativité

3 Rue Frédéric Petit Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-17

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-17

Du 17 au 22 novembre 2025, la Semaine Internationale de la Musique Electroacoustique et de la Créativité est le rendez-vous incontournable de la création et des technologies numériques au XXIème siècle.

Dans l’esprit d’un Fablab , lieu innovant où l’on peut oser, essayer, partager, apprendre, expérimenter, tester, douter, chercher, l’épicentre de cette nouvelle édition ludique et créative partira du CRR d’Amiens Métropole et des élèves eux-mêmes pour s’ouvrir vers d’autres publics scolaires, universitaires et, plus largement, à la rencontre des publics.

3 Rue Frédéric Petit Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 80 52 50

English :

From November 17 to 22, 2025, the Semaine Internationale de la Musique Electroacoustique et de la Créativité (International Week of Electroacoustic Music and Creativity) is the must-attend event for creation and digital technologies in the 21st century.

In the spirit of a Fablab , an innovative place where one can dare, try, share, learn, experiment, test, doubt and seek, the epicenter of this new playful and creative edition will start from the CRR d’Amiens Métropole and the students themselves, to open up to other audiences: schools, universities and, more broadly, to the public at large.

German :

Vom 17. bis 22. November 2025 ist die Internationale Woche für elektroakustische Musik und Kreativität der unumgängliche Treffpunkt für das digitale Schaffen und die digitalen Technologien des 21. Jahrhunderts.

Im Geiste eines Fablab , eines innovativen Ortes, an dem man etwas wagen, ausprobieren, teilen, lernen, experimentieren, testen, zweifeln und suchen kann, wird das Epizentrum dieser neuen, spielerischen und kreativen Ausgabe vom CRR d’Amiens Métropole und den Schülern selbst ausgehen und sich zu anderen Zielgruppen hin öffnen: Schulen, Universitäten und im weiteren Sinne die Begegnung mit dem Publikum.

Italiano :

Dal 17 al 22 novembre 2025, la Semaine Internationale de la Musique Electroacoustique et de la Créativité (Settimana Internazionale della Musica Elettroacustica e della Creatività) è l’evento imperdibile per la creazione digitale e la tecnologia del XXI secolo.

Nello spirito di un Fablab , un luogo innovativo dove si può osare, provare, condividere, imparare, sperimentare, testare, dubitare e cercare, l’epicentro di questa nuova edizione divertente e creativa sarà il CRR d’Amiens Métropole e gli studenti stessi, aprendosi ad altri pubblici: scuole, università e, più in generale, il grande pubblico.

Espanol :

Del 17 al 22 de noviembre de 2025, la Semaine Internationale de la Musique Electroacoustique et de la Créativité (Semana Internacional de la Música Electroacústica y de la Creatividad) es la cita ineludible de la creación digital y tecnológica del siglo XXI.

En el espíritu de un Fablab , un lugar innovador donde atreverse, probar, compartir, aprender, experimentar, testar, dudar y buscar, el epicentro de esta nueva edición lúdica y creativa será el CRR d’Amiens Métropole y los propios estudiantes, abriéndose a otros públicos: escuelas, universidades y, más ampliamente, el público en general.

