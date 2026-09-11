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La semaine italienne – Marché gourmand italien Tonneins

samedi 3 octobre 2026 · Tonneins

La semaine italienne – Marché gourmand italien Tonneins

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Adresse
Place Clémenceau
Ville
47200 Tonneins
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Tonneins

La semaine italienne – Marché gourmand italien

Place Clémenceau Tonneins Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-03

Marché – Restauration – Buvette – Animations
Marché artisanal et gourmand
Restauration – Buvette
Animations musicales
Masques vénitiens
et bien plus encore …
Programme disponible sur le site Internet de la ville   .

Place Clémenceau Tonneins 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine  

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English : La semaine italienne – Marché gourmand italien

Market – Catering – Refreshments – Entertainment

L’événement La semaine italienne – Marché gourmand italien Tonneins a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Val de Garonne

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