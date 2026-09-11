La semaine italienne – Marché gourmand italien Tonneins
samedi 3 octobre 2026 · Tonneins
Informations pratiques
Tonneins
La semaine italienne – Marché gourmand italien
Place Clémenceau Tonneins Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-03
Marché – Restauration – Buvette – Animations
Marché artisanal et gourmand
Restauration – Buvette
Animations musicales
Masques vénitiens
et bien plus encore …
Programme disponible sur le site Internet de la ville .
Place Clémenceau Tonneins 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
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English : La semaine italienne – Marché gourmand italien
Market – Catering – Refreshments – Entertainment
L’événement La semaine italienne – Marché gourmand italien Tonneins a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Val de Garonne
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