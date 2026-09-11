Informations pratiques

Tonneins

La semaine italienne – Marché gourmand italien

Place Clémenceau Tonneins Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-03

Marché – Restauration – Buvette – Animations

Marché artisanal et gourmand

Restauration – Buvette

Animations musicales

Masques vénitiens

et bien plus encore …

Programme disponible sur le site Internet de la ville .

Place Clémenceau Tonneins 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

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English : La semaine italienne – Marché gourmand italien

Market – Catering – Refreshments – Entertainment

L’événement La semaine italienne – Marché gourmand italien Tonneins a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Val de Garonne