La Semaine Nationale de la Petite Enfance Guingamp

La Semaine Nationale de la Petite Enfance est un événement hautement populaire, qui relie les petits, les grands, les femmes et les hommes, les enfants, les familles, les professionnels de la petite enfance et les artistes. Une semaine qui ouvre les portes et les cœurs, tend la main, prend dans les bras, un événement à vivre près de chez vous café parents, ateliers d’éveil, rencontres artistiques, conférences. Destinée aux enfants de 0 à 3 ans, aux parents et futurs parents, grands-parents, professionnels de l’enfance… Un large choix d’animations et ateliers à Guingamp, Callac, Bourbriac, Pontrieux, Paimpol, Bégard, Louargat , Lanleff, Laloup, Pédernec, Belle-Isle-En-Terre, Plourivo, Squiffiec, Kermoroc’h, Ploumagoar, Saint-Agathon, Plouisy. .

