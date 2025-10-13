la Semaine Parisienne de lutte contre les discriminations Salle d’Anim&Tap éducation Paris

la Semaine Parisienne de lutte contre les discriminations Salle d’Anim&Tap éducation Paris lundi 13 octobre 2025.

Une semaine pour informer, sensibiliser et agir contre toutes les formes de discriminations : qu’elles soient liées à l’origine, au genre, à l’orientation sexuelle, au handicap, à la religion, à l’âge ou à la situation sociale.

Au programme :

Quiz, jeux de mémoire, messages codés, mises en scène, dessins autour des discriminations… et bien d’autres animations !

N’hésite pas à venir participer pour t’informer, échanger et surtout, apprendre à reconnaître et combattre toutes les formes de discrimination.

La 9ème édition de la Semaine Parisienne de lutte contre les discriminations

Du lundi 13 octobre 2025 au mercredi 15 octobre 2025 :

lundi, mercredi

de 10h00 à 16h00

gratuit Tout public.

Salle d’Anim&Tap éducation 22 rue constantinople 75008 Paris