La Semaine Pas Banale ! Pôle Culturel des Coëvrons Évron

La Semaine Pas Banale !

Pôle Culturel des Coëvrons Boulevard du Maréchal Juin Évron Mayenne

Du 2 au 7 février, le Conservatoire des Coëvrons vous ouvre ses portes pour La Semaine Pas Banale !

Pourquoi pas banale ?

Parce que, cette fois-ci, vous avez le droit d’entrer sans jouer avec justesse et sans connaître le pas de danse parfait !

Que vous soyez élève ou non, enfant ou adulte, curieux ou passionné, cette semaine est faite pour vous.

– Au programme, près de 40 ateliers et animations gratuites !

– Danses, théâtre, création musicale, initiation instrumentale, ateliers d’improvisation musicale, percussion, chant, lecture, préparation à la scène, conférence… et bien plus encore !

Venez essayer, découvrir et oser un talent caché sommeille peut-être en vous !

Envie de tenter l’aventure ? Consultez l’ensemble du programme sur le site web et inscrivez-vous dès maintenant. .

Pôle Culturel des Coëvrons Boulevard du Maréchal Juin Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire

