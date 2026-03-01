La semaine pour les alternatives aux pesticides Conférence et dégustations

1 rue de la Gare Rœschwoog Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-03-31 19:30:00

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

Légumineuses et plantes sauvages comestibles Par Daniel Zenner

Animations Nord Alsace organisées par le SDEA et ses partenaires

Entrée gratuite sans inscription .

1 rue de la Gare Rœschwoog 67480 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 86 40 70 a.martinet@mediatheque-roeschwoog.eu

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English :

L’événement La semaine pour les alternatives aux pesticides Conférence et dégustations Rœschwoog a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme du Pays Rhénan