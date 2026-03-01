La semaine pour les alternatives aux pesticides Conférence et dégustations Rœschwoog
La semaine pour les alternatives aux pesticides Conférence et dégustations Rœschwoog mardi 31 mars 2026.
La semaine pour les alternatives aux pesticides Conférence et dégustations
1 rue de la Gare Rœschwoog Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-03-31 19:30:00
fin : 2026-03-31
Date(s) :
2026-03-31
Légumineuses et plantes sauvages comestibles Par Daniel Zenner
Animations Nord Alsace organisées par le SDEA et ses partenaires
Entrée gratuite sans inscription .
1 rue de la Gare Rœschwoog 67480 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 86 40 70 a.martinet@mediatheque-roeschwoog.eu
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement La semaine pour les alternatives aux pesticides Conférence et dégustations Rœschwoog a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme du Pays Rhénan